Autolenkerin kam im Bezirk Leibnitz ums Leben, Wrack erst spät geborgen

Eine 47-jährige Autolenkerin ist Sonntagabend in Fresing im steirischen Bezirk Leibnitz ums Leben gekommen. Die Frau war kurz nach 19.00 Uhr mit ihrem Wagen in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und rund 70 Meter über steiles Gelände in einen Wald abgestürzt.