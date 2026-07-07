Tödlicher Unfall: Lkw-Lenker von Steinplatten erschlagen

In Wolfsberg im Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) hat sich am Montagnachmittag, 6. Juli 2026, ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 60-jähriger Lkw-Lenker wurde beim Abladen von Natursteinplatten von den tonnenschweren Ladungsteilen erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Spanngurte gelöst – Platten kippen auf den Mann

Gegen 17:00 Uhr war der 60-Jährige damit beschäftigt, Natursteinplatten zuzustellen. Als er im Zuge des Abladevorgangs die Spanngurte löste, die die schwere Ladung auf der Ladefläche seines Lkw gesichert hatten, kippten die massiven Steinplatten aus bislang ungeklärter Ursache von der Ladefläche. Sie trafen den Mann mit voller Wucht im Bereich des Brustkorbes. Ein sofort alarmierter Notarzt übernahm umgehend die notfallmedizinische Erstversorgung – doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg: Der 60-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.