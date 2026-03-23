Hasspostings: Die Analyse hinter 23.000 Meldungen bei "Ban Hate"

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Als vor neun Jahren die App "Ban Hate" online ging, hat das Team um Daniela Grabovac "mit 1.000 Meldungen pro Jahr gerechnet, höchstens", erinnert sich die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Doch von 2017 bis 2025 wurden über die App 23.343 Hasspostings gemeldet. "Das hat alles überstiegen, mit dem wir gerechnet haben", beschreibt Grabovac am Montag.

11.263 dieser Meldungen wurden an die zuständigen Behörden in Österreich, Deutschland und der Schweiz weitergeleitet; 12.080 konnten aus verschiedenen Gründen nicht verfolgt werden, wenn etwa ein mögliches Delikt dahinter bereits verjährt war. Hetze und NS-Parolen führen Statistik an Die Verteilung der 11.263 Meldungen, die an die Justiz gingen, sieht so aus: 3.344 Postings ( = 30,5 %) betrafen verhetztende Inhalte .

. 2.668 Postings ( = 23,7 %) betrafen nationalsozialistische Parolen bzw. NS-Wiederbetätigung .

bzw. . 1.734 Postings ( = 15,4 %) betrafen Beleidigungen oder üble Nachrede .

oder . 679 Postings ( = 6 %) enthielten Aufforderungen zu mit Strafe bedrohten Handlungen .

. 361 Postings ( = 3,2 %) waren gefährliche Drohungen.

Weitere 2.388 Postings ( = 21,2 %) werden im Bericht unter "sonstige inhalte" zusammengefasst, das betrifft etwa Cybermobbing oder Herabwürdigung religiöser Lehren. Was hat sich geändert? Doch was hat sich in den vergangenen Jahren geändert? Die Bandbreite an Opfern, beschreibt Grabovac: 2017 und 2018 standen noch im Zeichen der Migrationswelle, die Postings richteten sich hauptsächlich gegen Migrantinnen und Migranten. Spätestens mit der Corona-Pandemie wurde das Angriffsfeld der - im Netz nur vermeintlich anonymen - Hetzer breiter: es traf nun Frauen, Jüdinnen und Juden, Mitglieder LGBTQIA+-Bewegung, Musliminnen und Muslime.

Die Meldungen 2017 - 2025 im Detail Insgesamt gingen in den vergangen neun Jahren 23.343 Meldungen über Hasspostings ein. 2017 - 1.716 Meldungen

2018 - 1.960 Meldungen

2019 - 1.826 Meldungen

2020 - 3.215 Meldungen

2021 - 2.817 Meldungen

2022 - 2.632 Meldungen

2023 - 4.417 Meldungen

2024 - 3.193 Meldungen

2025 - 1.570 Meldungen

"Hass beschleunigt sich in sozialen Medien", überlegt die Juristin. "Und digitale Gewalt geht oft Hand in Hand mit Krisen und Kriegen." "Neue Art der Kriminalität" Zunehmend von Künstlicher Intelligenz produzierte Memes, Videos oder Bilder machten es zudem für Betrachter schwerer, die radikale Botschaft dahinter zu entschlüsseln, Stichwort: Deep Fake. "Das sind neue Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt", betont Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), in der Bundesregierung politisch ressortveranwortlich unter anderem auch für den Staatsschutz. Die Regierung überlege, "welche gesetzlichen Möglichkeiten gegeben sind, um auf diese neue Art der Kriminalität zu reagieren".