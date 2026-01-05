Kampf gegen Hass: Bund rettet Antidiskriminierungsstelle Steiermark

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Fortbestand der Antidiskriminierungsstelle Steiermark ist vorerst gesichert. Ihr wurden im Sommer 2025 die Fördermittel des Landes Steiermark gestrichen. Betrieb bis Oktober 2027 gesichert Seither konnte mit Unterstützung der Stadt Graz und der SPÖ Graz ein reduziertes Angebot aufrechterhalten werden. Mit einer Förderung aus dem Sozialministerium über 490.000 Euro ist nun der Bestand bis Ende Oktober 2027 gesichert. Finanziert wird damit das Projekt "Fight Hate", hieß es am Montag seitens des Ministeriums.

Mit dem Wegfall der Landesförderung waren laut der Antidiskriminierungsstelle 90 Prozent des Budgets weggebrochen. Absicherung durch neues Projekt Die Stadt Graz sprang mit 85.000 Euro und die SPÖ Graz mit 80.000 Euro ein, um den Betrieb übergangsweise zu sichern. Nun gibt es über das neue Projekt "Fight Hate" eine mittelfristige Absicherung. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark hatte als Fördernehmerin "Helping Hands Graz - Verein für integrative und antirassistische Projekte" das Projekt für die Förderung eingereicht und eine Zusage erhalten.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine "community-orientierte Präventionsarbeit gegen Extremismus, Diskriminierung und Hass in Österreich". Gegen Hasskriminalität auftreten Anlass seien insbesondere die Razzien im Zusammenhang mit Hasskriminalität gewesen, die ihren Ausgangspunkt in der Steiermark nahmen und die Dimension des Hasses und der Gewalt gegen die LGBTIQ-Community sichtbar gemacht hätten. Am Projekt beteiligt sind auch die RosaLila PantherInnen und weitere Partnerorganisationen in ganz Österreich. Es gehe um die Beratung und die Stärkung von Gruppen, die von Hass betroffen sind.