Budgetkürzungen: Misstrauensantrag gegen FPÖ-Soziallandesrat

"Kaltblütige Vorgangsweise" (Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl), "Anti-Soziallandesrat" (KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler) oder "rein ideologisch geprägte Förderpraxis" (SPÖ-Abgeordnete Doris Kampus): Die Kritik der Opposition am steirischen FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer könnte deutlicher nicht ausfallen.

Sie fällt so deutlich aus, dass die drei Fraktionen am Dienstag im Landtag einen Misstrauensantrag gegen den Blauen einbringen, der seit einem halben Jahr in der Landesregierung sitzt.