Blau-Schwarz setzt verschärftes Bettelverbot in der Steiermark um

Fünf Monate ist Blau-Schwarz in der Steiermark mittlerweile am Ruder, sukzessive setzen FPÖ und ÖVP die Vereinbarungen aus dem Koalitionsabkommen um. Am Donnerstag stand der Punkt Bettelverbot auf der Tagesordung in der routinemäßigen Regierungssitzung: Wie im Dezember 2024 paktiert, wird das bestehende Gesetz verschärft.