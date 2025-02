Sollte ein allgemeines Bettelverbot eingeführt werden?

Diese Form der Bettelei ist vielen Menschen zu aufdringlich und unpassend. Und oft stehen dahinter Kriminelle, landläufig auch unter Bettelmafia bekannt. Sie beuten Arme aus südosteuropäischen Ländern aus, indem sie den Großteil der Spenden selbst einsackeln. Diese Strukturen sollten nicht mit Spenden noch unterstützt werden. Daher ist zu begrüßen, wenn nun in der Steiermark das gewerbsmäßige Betteln und das Betteln als Beteiligter in einer organisierten Gruppe verboten werden sollen. Ähnliche Verordnungen gibt es etwa bereits in Niederösterreich und der Stadt Salzburg – ohne negative Effekte für die (meist) Obdachlosen. Denn betroffen davon sind nicht – und das ist auch gut so! – einzelne Menschen, die still in einer Ecke sitzen und auf Almosen warten.

CONTRA

Elisabeth Holzer-Ottawa Chronik Steiermark

Einige Jahre lang gab es in Graz diese eine Frau, die Hinsehen schwer machte, doch wegsehen kaum möglich: Sie kniete in der Herrengasse – mitten in der Innenstadt in Sichtweite der Besucher von Rathaus, Boutiquen und Kaffeehäusern – auf dem Gehsteig. Vorwärtsgebeugt, den Kopf auf ihren am Boden wie zum Gebet gefalteten Händen, kniete sie also da, stumm, bei jedem Wetter, vor sich eine kleine Schale, meist nur mit ein paar kleinen Münzen drin.

Es war ungut, sie zu sehen. Aber arm sein ist eben nicht schön: Armut tut weh, Armut ist hässlich. Wer nun einwirft, Betteln verletze die Menschenwürde, hat natürlich recht. Aber so arm zu sein, dass nichts bleibt, außer auf einer Straße still um Almosen zu bitten, ist erst recht nicht menschenwürdig.

Für aufdringliche, belästigende Bettelei gibt es zahlreiche Vorschriften in den Sicherheitsgesetzen der Bundesländer, das ist schon gut so. (Manchmal wünschte man sich, sie würden auch auf die Keiler irgendwelcher Mitgliedschaften angewendet, die sich Passanten in den Weg stellen und hinterherrennen, auch wenn man höflich „Nein, danke“ gesagt hat.) Doch wen hat diese alte, stumme, gebeugte Frau in Graz belästigt? Außer durch ihren Anblick, der Armut in einer überwiegend gut situierten Gesellschaft sichtbar machte?

Viele Kommunen haben längst Bettelverbote, die Zonen definieren, wann und zu welcher Zeit sie stille Bettelei tolerieren. Den armen Menschen jedenfalls hilft das aber nicht. Und das Problem dahinter löst es auch nicht.