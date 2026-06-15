Rassismus wächst weiter: Antidiskriminierungsstelle Steiermark mit 500 Fällen

Ethnische Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion, Behinderung - die Ursachen für Diskriminierung sind vielfältig. Für viele Menschen gehören die daraus entstehenden Benachteiligungen zum Alltag. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark hat am Montag ihren Jahresbericht präsentiert: 2025 verzeichnete die Stelle mehr als 500 Anfragen, in 463 Fällen wurde interveniert, berichtete Leiterin Daniela Grabovac. Auf der Ban-Hate-App gingen 1.570 Meldungen zu Hass-Postings ein.

"Wer nie Diskriminierung erfahren hat, mag die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle für entbehrlich halten. Aber Diskriminierung hat viele Gesichter und kann im Laufe des Lebens jeden treffen", so die Leiterin der niederschwelligen Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen gegenüber der APA. Im öffentlichen Raum und im Internet Und Fälle hat es auch im vergangenen Jahr - in dem die AD-Stelle aufgrund der völligen Streichung der finanziellen Unterstützung vonseiten des Landes Steiermark nur mit erheblichen Stundenkürzungen arbeiten konnte - viele gegeben: 271 Frauen, 187 Männer sowie fünf Personen mit diverser Geschlechtszugehörigkeit wandten sich an die Stelle. Der Alltag im öffentlichen Raum war mit rund 40 Prozent aller Meldungen der häufigste Bereich von Diskriminierung. Die von der AD-Stelle betriebene Ban-Hate-App zur Meldung von Hasspostings zählte 1.570 Meldungen, die in 668 Fällen an die Strafverfolgungsbehörden und Plattformbetreiber weitergeleitet wurden. Besonders alarmierend sei laut Grabovac die hohe Zahl von 393 verhetzenden Postings gewesen. Das sind die häufigsten Formen von Diskriminierung Fremdenfeindlichkeit und Rassismus seien sowohl im Alltag als auch auf Social Media die häufigste Form der Diskriminierung - seien es rassistisch motivierte Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Supermarktkassen, Angriffe in Parks oder Hakenkreuz-Schmierereien in Hausliften und auf Briefkästen oder Einlassverweigerung im Nachtlokal. Der aktuelle, rund 80-seitige Bericht hat eine Auswahl der unrühmlichen Fälle aufgelistet.