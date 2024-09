Acht Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Murau

Bei einem Verkehrsunfall auf der Friesacher Straße (B 317) sind am Samstagnachmittag acht Personen verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren an dem Crash in Hirschfeld in der Gemeinde Scheifling im obersteirischen Bezirk Murau beteiligt, wie das Rote Kreuz Steiermark mitteilte.

Je vier Personen wurden in das LKH Stolzalpe und das LKH Judenburg gebracht.