Frauenleiche im Loferbach in Salzburg: Polizei ermittelt

Am Freitag wurde die Suche im Auftrag der Behörden bis in den Salzburger Pinzgau ausgeweitet. Von Waidring bis an die Landesgrenze suchten die Wasserrettungseinsatzstellen Waidring, St Ulrich und Going.

Auf Salzburger Seite wurde der Loferbach und die Saalach durch Ortsstellen des Pinzgau, Pongau und der Stadt Salzburg abgesucht. Mit Fließ- und Wildwasserrettern wurde der stark verblockte Bachlauf genauestens durchsucht, in einem Kraftwerk kurz vor Lofer kamen Taucher, Sonar und Tauchroboter zum Einsatz.