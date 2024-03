Oststeiermark: Abgängiger 87-Jähriger tot in Bachbett aufgefunden

Ein seit einer Woche abgängiger 87-jähriger Oststeirer ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Nachdem mehrere Suchaktionen erfolglos verlaufen waren, haben ihn zwei Gemeindemitarbeiter in einem schwer zugänglichen Graben in einem Bachbett liegend entdeckt. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei gegenüber der APA am Mittwoch Medienberichte bestätigte.