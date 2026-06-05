Home Invasion in Bad Aussee: 57-Jährige blieb unverletzt

Eine 57-Jährige aus Bad Aussee (Bezirk Liezen) ist in der Nacht auf Freitag Opfer einer Home Invasion geworden. Drei Männer waren in ihr Haus eingedrungen, während sie im Obergeschoß schlief. Das Trio durchsuchte alle Räumlichkeiten nach Wertsachen und versuchte die Frau mit Klebeband an einen Sessel zu fesseln, was jedoch größtenteils misslang. Die Täter forderten auch die Herausgabe von Codes für Telefone und Tablets. Nach rund einer Stunde machten sich die Räuber davon.

Über Terrassentür Zugang verschafft Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mitteilte, waren die Täter gegen 3.20 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus der 57-Jährigen eingedrungen. Sie war allein zu Hause und schlief im Obergeschoß. Während zwei der drei Täter das Untergeschoß nach Wertgegenständen durchsuchten, ging der dritte Unbekannte zu ihr nach oben. Dort forderte er die Frau auf, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Nachdem sie sich aber weigerte, durchsuchte der Mann die Räumlichkeiten und sagte ihr, sie solle ins Erdgeschoß gehen.