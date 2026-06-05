Gleinalmtunnel gesperrt: Lkw-Brand auf A9 sorgt für Umleitung

Ein Lkw hat Freitagfrüh auf der Pyhrnautobahn (A9) im Gleinalmtunnel in der Steiermark Feuer gefangen.

Wie die Autobahngesellschaft Asfinag mitteilte, hatte der Lenker gegen 5.30 Uhr in der Röhre Richtung Spielfeld in einer Pannenbucht angehalten, wo das Schwerfahrzeug dann brannte. Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle, und verletzt wurde niemand, doch die starke Rauchentwicklung machte eine Sperre nötig.