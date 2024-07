56-jähriger Slowake starb bei Motorradunfall am Kreischberg

Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus der Slowakei ist am Sonntagvormittag auf der Murauer Straße (B97) auf dem Weg nach St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) tödlich verunglückt. Seine Ehefrau (55), die am Sozius mitfuhr, wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C14 ins Landesklinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mit.