17-Jähriger auf Motorrad mit 100 km/h durch 30er-Zone in Graz

Gleich zwei Raser hat die steirische Polizei am Freitag aus dem Verkehr gezogen: Ein 17-jähriger Motocross-Lenker war in Graz mit mehr als 100 km/h in einer Tempo 30-Zone unterwegs und flüchtete vor einer Streife. Er wurde wenig später ausgeforscht und angezeigt.

Freitagabend ertappten Polizisten einen Autofahrer auf der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark mit mehr als 200 km/h. Sein Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.