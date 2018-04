„Sittenwächter“ wieder in U-Haft

Nur wenige Tage zuvor sei sogar im Raum gestanden, dass der junge Mann direkt aus der Strafhaft in Schubhaft genommen und in seine Heimat gebracht werden sollte. Ein Vorgehen, das FPÖ-Innenminister Herbert Kickl unmittelbar nach der Bluttat auf der Wiener Praterstraße angekündigt hatte: „Straffällig gewordene Asylwerber sollen nach verbüßter Haftstrafe gleich anschließend in Schubhaft genommen werden. Wenn Asylwerber in Haft sind, muss das Verfahren schnellstens zu Ende gebracht werden.“ Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Afghanen, der bereits wegen kleinerer Delikte in Haft gesessen hatte.

„Eine ziemliche Schweinerei“, nennt das Blaschitz. Denn in der Heimat droht seinem Mandanten bei einer Abschiebung eine langjährige Haft in einem Straflager. „Bei einer Abschiebung in diese Gegend hört sich der Spaß auf. Zuletzt wurde ein verurteilter Dschihadist, der seine Strafe in Graz abgesessen hatte, nach Grosny gebracht. Dort wurde er sofort zu 15 Jahren Strafhaft in Sibirien verurteilt. Und von dort ist noch keiner zurückgekommen.“ Zumindest vorerst dürfte dieses Thema vom Tisch sein.