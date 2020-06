Sicher in den Biker-Sommer

Das Biken erlebt seit Jahren eine Renaissance. Aktuell sind 450.807 Motorräder (inklusive Leicht-Motorräder) in Österreich gemeldet. Um 58.000 mehr als noch vor fünf Jahren.

Doch der Trend zu Freiheit, Speed und blitzendem Chrom bringt auch Tragödien mit sich. Im Vorjahr verloren 89 Biker ihr Leben auf heimischen Straßen. Besonders gefährdet: Jüngere Tempo-Junkies und ältere Wiedereinsteiger. Vor allem zu Saisonstart regieren Selbstüberschätzung und fahrlässiges Ignorieren von Straßen- und Witterungsbedingungen.

Aus diesem Grund vergibt der KURIER 40 Fahrtechnik-Trainings unter seinen Lesern (Details siehe unten).

"Biken ist eine Intelligenz-Leistung", bringt der Chef der ÖAMTC-Fahrtechnikzentren und Motorrad-Instruktor, Georg Scheiblauer die Problematik auf den Punkt: "Es gibt sehr viele, die sehr wenig Übung haben. Aber auch Pkw-Lenker sind jetzt noch nicht an die schnellen Motorräder gewöhnt."

Wiedereinsteiger 60 der 2013 getöteten 89 Biker waren zwischen 30 und 60 Jahre alt, zehn Todespiloten sogar über 60. Wobei hervorzuheben ist, dass 21 tödliche Unfälle durch Fremdverschulden (zumeist Vorrangverletzungen durch Pkw-Lenker) verursacht wurden. 44 Prozent der getöteten Fahrer waren Wiedereinsteiger ab 45 Jahre.

Das Motorrad – vom Fortbewegungsmittel zum Freizeitgerät mutiert – verlangt von den Lenkern in allen Situationen höchste Konzentration. Dieses Fokussieren ist trainierbar. "Wir zwingen die Leute, sich mit ihrer Fahrweise auseinanderzusetzen. Nur so werden die Defizite auch akzeptiert", erklärt Scheiblauer den Grundgedanken der Kurse. Am Programm stehen Vollbremsungen, Ausweichmanöver, Kurvenfahrten, das Reagieren auf diversen Fahrbahnverhältnissen, Blickverhalten sowie der Ablauf korrekter Überholmanöver.

"Unabhängig von der Altersgruppe bringt das Training mit Profis die nötige Sicherheit am Bike. Wir unterstützen die KURIER-Aktion gerne", so ARBÖ-Sprecher Kurt Sabatnig.

Dass die Zahl der tödlichen Biker-Unfälle rasant steigt, bestätigt Zweirad-Profi Scheiblauer nicht: "2009 gab es 87 tödliche Biker-Unfälle. Damals waren aber um 73.000 Motorräder weniger auf den Straßen unterwegs."

Einer der Hauptgründe für schwere Unfälle ist das Fehlverhalten von Pkw-Lenkern. Neben Vorrang-Verletzungen unterschätzen Autofahrer (vor allem zu Beginn der Saison) das Annäherungs-Tempo der Bikes. Scheiblauer dazu: "Österreichs Pkw-Fahrer sind sehr schlechte Rückspiegel-Nutzer." 20 Kurse finanziert das Ministerium aus dem Verkehrssicherheitsfonds, jeweils zehn Trainings kommen von ÖAMTC und ARBÖ.

So gewinnen Sie: ÖAMTC, ARBÖ und BMVIT stellen 40 Fahrtechnikkurse zur Verfügung. Die ersten 40 Leser gewinnen und werden vom KURIER verständigt. Anmeldungen unter: motorradsicherheit@kurier.at