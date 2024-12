Zwei verirrte Skifahrer im Pongau aus Graben gerettet

Zwei unverletzte Skifahrer aus Deutschland sind am Mittwoch gegen Abend in Forstau (Pongau) von Bergrettern aus einem Graben gerettet worden. Der junge Mann und die Frau hatten sich bei der Abfahrt von der Fageralm verirrt. Schließlich steckten sie im hüfthohen Schnee fest. Da sie am Handy nicht erreichbar waren, wurde eine Suchaktion gestartet. Ein Polizeihubschrauber-Team konnte die beiden mit einer Wärmebildkamera lokalisieren und den Standort der Bergrettung übermitteln.