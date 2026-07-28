Hallein: Mann nach Angriff auf Ex-Partnerin festgenommen

Zwei Festnahmen beschäftigten die Salzburger Polizei am Abend des 27. Juli und in den frühen Stunden des 28. Juli: In Hallein wurde ein Mann nach einem Angriff auf seine Ex-Lebensgefährtin festgenommen, wenig später folgte die Festnahme eines Münchners bei einer Tankstelle in der Münchner Bundesstraße.

Angriff auf Ex-Partnerin: Festnahme und Waffenverbot

Am Abend des 27. Juli rückte die Polizei nach Hallein aus. Ein 58-jähriger Mann aus Bergheim soll dort seine 51-jährige Ex-Lebensgefährtin geschlagen haben. Als die Beamten eintrafen, soll der Tatverdächtige die Frau zudem mit dem Umbringen bedroht haben.

Die Polizisten nahmen den Mann noch vor Ort fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Zusätzlich wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Einbruch in Tankstelle: Münchner mit Feuerlöscher unterwegs

Nur wenige Stunden später, um vier Uhr am 28. Juli, nahmen Polizisten einen 48-jährigen Münchner bei einer Tankstelle in der Münchner Bundesstraße in Salzburg fest.