Ankogelgruppe: Familie von Gletscher gerettet

Am 27. Juli 2026 gerieten in der Ankogelgruppe in Kärnten ein 58-jähriger Deutscher und seine beiden Söhne (16 und 19 Jahre) auf dem vergletscherten Kleinelendkees in eine alpine Notlage. Der Polizeihubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt barg die drei unverletzt.

Falsche Ausrüstung im Hochgebirge

Die Tour führte am 27. Juli 2026 vom Hannoverhaus über den Ankogel und das vergletscherte Kleinelendkees in Richtung Osnabrücker Hütte im Maltatal. Die Familie war dabei lediglich mit herkömmlicher Wanderausrüstung und sogenannten Grödeln unterwegs und verfügte über keine entsprechende Gletscherausrüstung.

Gegen 15.00 Uhr gerieten die drei im steilen, vereisten Gletscherbereich in eine alpine Notlage und konnten ihren Weg weder fortsetzen noch umkehren. Da in diesem Bereich kein Mobilfunkempfang bestand, wurde der Notruf von anderen Bergsteigern mittels Satellitentelefon abgesetzt.