Greifenburg: Paragleiter stürzt 150 Meter tief ab

Ein 18-jähriger Niederländer ist am 27. Juli 2026 bei einem Paragleitunfall in Greifenburg im Bezirk Spittal an der Drau schwer verletzt worden. Der junge Pilot stürzte aus einer Höhe von etwa 150 bis 200 Metern auf ein Feld im Bereich des Greifenburger Badesees ab. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.

Schirm klappte zusammen

Gegen 15.00 Uhr startete der 18-Jährige von einem behördlich genehmigten Startplatz in der Gemeinde Greifenburg zu einem Freizeitflug. Nach einer Flugzeit von etwa vier bis fünf Minuten klappte sein Paragleitschirm aus bislang unbekannter Ursache zusammen.

Der Pilot verlor dadurch in einer Abwärtsspirale rasch an Höhe. Der ausgelöste Rettungsschirm konnte sich aufgrund der Drehbewegung nicht entfalten, wodurch der 18-Jährige aus einer Höhe von etwa 150 bis 200 Metern auf ein Feld im Bereich des Greifenburger Badesees abstürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.