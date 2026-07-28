Unfall: Zwei Verletzte nach medizinischem Notfall

Ein medizinischer Notfall hat am Montagnachmittag auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 13.15 Uhr verlor ein 65-jähriger Klagenfurter laut eigenen Angaben kurzzeitig das Bewusstsein, während er seinen Pkw stadteinwärts lenkte. Sein Fahrzeug kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Sowohl er als auch sein 76-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Villach-Land wurden dabei verletzt.

Selbstbefreiung durch das Dachfenster

Nachdem der Pkw rechts von der Fahrbahn abgekommen war, touchierte er einen Verkehrsleitpflock, eine Straßenlaterne sowie eine Mauer, bevor er schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam.

Trotz der misslichen Lage gelang es beiden Insassen, sich eigenständig durch das Dachfenster aus dem Wrack zu befreien. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Männer noch vor Ort; anschließend wurden beide mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.