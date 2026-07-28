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Salzburg

Polizei überholt, Auto beschlagnahmt: Mit 190 km/h am Tauerntunnel

Ein 56-jähriger Lenker fuhr laut Polizei nach dem Tauerntunnel knapp 190 km/h und verlor Führerschein und Auto.
28.07.2026, 11:50

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Kurz nach dem Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg soll ein Pkw-Lenker am 27. Juli 2026 gegen 16.10 Uhr eine Zivilstreife der Polizei überholt und sein Fahrzeug anschließend massiv beschleunigt haben. 

Eine Geschwindigkeitsmessung während der Nachfahrt ergab – nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz – knapp 190 km/h. Die an diesem Streckenabschnitt erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt lediglich 100 km/h. Der 56-jährige Lenker aus Spittal an der Drau soll damit beinahe die doppelte Höchstgeschwindigkeit gefahren sein.

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Führerschein weg, Auto beschlagnahmt

Die Polizisten leiteten eine Nachfahrt ein und hielten den Lenker schließlich nächst der Autobahnabfahrt Altenmarkt an. Noch an Ort und Stelle nahmen die Beamten dem Mann den Führerschein ab. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau wurde darüber hinaus der Pkw des 56-Jährigen beschlagnahmt.

Blaulicht Salzburg
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