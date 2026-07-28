Polizei überholt, Auto beschlagnahmt: Mit 190 km/h am Tauerntunnel

Kurz nach dem Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg soll ein Pkw-Lenker am 27. Juli 2026 gegen 16.10 Uhr eine Zivilstreife der Polizei überholt und sein Fahrzeug anschließend massiv beschleunigt haben.

Eine Geschwindigkeitsmessung während der Nachfahrt ergab – nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz – knapp 190 km/h. Die an diesem Streckenabschnitt erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt lediglich 100 km/h. Der 56-jährige Lenker aus Spittal an der Drau soll damit beinahe die doppelte Höchstgeschwindigkeit gefahren sein.