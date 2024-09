Zustand "kritsch, aber stabil": Emeritierter Weihbischof Laun im Spital

Der emeritierte Salzburger Weihbischof Andreas Laun (81) befindet sich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Sein Gesundheitszustand sei "kritisch, aber stabil", teilte die Erzdiözese Salzburg am Donnerstagnachmittag laut Kathpress mit. Erzbischof Franz Lackner stehe mit Laun in Kontakt und bitte "um das Gebet" für den Geistlichen.

Im Krankenhaus stationär aufgenommen worden war Laun bereits am Mittwoch. Er war von 1995 bis 2017 Weihbischof in der Erzdiözese Salzburg. Seit seiner Emeritierung im Oktober 2017 lebt er auch in der Landeshauptstadt.