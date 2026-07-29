Zu wenig Wasser: Salzach-Schifffahrt nur eingeschränkt möglich

Die ausbleibenden Niederschläge haben inzwischen erste Folgen für die Schifffahrt in Salzburg. Der Betreiber des Ausflugsboots „Amadeus“ auf der Salzach in der Landeshauptstadt muss sein Angebot wegen des niedrigen Wasserstands seit einigen Tagen stark einschränken. Auch eine Anlegestelle der Linienschifffahrt am Wolfgangsee ist seit Kurzem nicht mehr für alle Schiffe der Flotte erreichbar. Von einer dramatischen Situation sprechen die Unternehmen derzeit aber noch nicht.

„Der Wasserstand ist so niedrig wie in den 25 Jahren seit der Anschaffung der Amadeus nicht“, bestätigte Schiffsbetreiber Erich Berer der APA mehrere Medienberichte. „Statt bis zu siebenmal am Tag ist das Boot aktuell drei- bis viermal im Einsatz. Die volle Strecke bis zur Anlegestelle Hellbrunn fällt derzeit aus.“ Aktuell könne man nur wenige hundert Meter flussaufwärts fahren. „Wir sind zur Hochsaison meistens ausgebucht, jetzt gib es erste Stornierungen“, sagte Berer. Er versucht nun, Gäste auf seinen Amphibienbus umzubuchen, der im Rückstaubereich des Kraftwerks Lehen unterwegs ist und dort genug Wasser unter dem Rumpf hat.

Hoffen auf Regen Berer ging jedoch davon aus, dass es sich beim aktuellen Niedrigwasser um eine Einzelerscheinung handelt. „Normal reagiert der Pegel der Salzach stark auf Niederschlag oder Gewitter im Gebirge. Die gab es zuletzt sehr selten. Und im Winter fehlte es heuer an ausreichend Schnee und Schmelzwasser. Aber es braucht nur ein bis zwei Tage Regen und das Problem ist vom Tisch.“ Auch wenn die Salzach-Kraftwerke flussaufwärts verstärkt Wasser durch die Turbinen lassen, sei genügend Durchfluss für den Schiffsbetrieb vorhanden.