Umstrittene Naturschutzgesetz-Novelle in Salzburg beschlossen

Allen Widerständen von Umwelt- und Naturschutzorganisationen zum Trotz hat die schwarz-blaue Salzburger Landesregierung am Mittwoch im Verfassungsausschuss des Landtags die Novelle des Naturschutzgesetzes und des Landesumweltanwaltschafts-Gesetzes beschlossen. Die Oppositionsparteien SPÖ, KPÖ Plus und Grüne stimmen nach mehr als dreistündiger Diskussion gegen die Gesetzesänderungen. Der offizielle Beschluss fällt im Landtag und ist nur mehr Formsache.

Die Gesetzesnovellen sind ein ÖVP-Projekt, das die Volkspartei am liebsten schon vor der Landtagswahl 2023 umgesetzt hätte. Dies scheiterte am Widerstand der Grünen, damals noch Koalitionspartner. Mit der FPÖ hat die Volkspartei seit über einem Jahr einen neuen Regierungspartner, der die Pläne auch mitträgt. Die Regierungsparteien wollen mit den Gesetzesänderungen Verfahren beim Bau von Anlagen Erneuerbarer Energien beschleunigen.

In - nach EU-Recht bis 2026 auszuweisenden - "Beschleunigungsgebieten" soll die Bewilligungs- und Anzeigepflicht von Projekten überhaupt entfallen. Außerhalb der "Beschleunigungsgebiete" ändert sich gegenüber der bestehenden Rechtslage für Kraftwerksneubauten nichts, für Nebenanlagen ab einer gewissen Größe entfällt aber die Bewilligungspflicht zugunsten einer Anzeigepflicht.

Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen

Neu ist auch, dass die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen in Verfahren zulässig bzw. erleichtert wird, was schon in der Vergangenheit für Kritik von Naturschutzorganisationen sorgte. "Gutachter werden vom Einschreiter bezahlt. Das wird eine Zwei-Klassen-Gesellschaft fördern. Bei einem Höchstsatz von 250 Euro pro Stunde werden sich nicht alle Interessensparteien einen Gutachter leisten können", meinte dazu der Naturschutzbund in einer Aussendung.