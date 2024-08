Traktor stürzte im Tennengau rund 30 Meter ab: Zwei Verletzte

Bei einem Traktorabsturz in Abtenau (Tennengau) sind am Donnerstag der 26-jährige Lenker und sein 17-jähriger Mitfahrer verletzt worden. Die Tennengauer fuhren von der Rocheralm auf der Forststraße talwärts, als das Fahrzeug laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache auf 1.000 Meter Seehöhe in einer Rechtskurve von der Straße abkam und etwa 30 Meter in steiles Waldgelände hinabstürzte. Der Mitfahrer konnte abspringen, der Lenker wurde aus dem Oldtimer-Traktor geschleudert.