Salzburg: Vermisster Mann lag betrunken im Hotelzimmer

Doch Suchaktion als auch Handyortung verliefen ohne Erfolg. Deshalb wurden auch Hotels und Lokale durchsucht - und tatsächlich: Kurz nach zwei Uhr früh konnte der vermisste 27-jährige Österreicher unverletzt auf einer Straße entdeckt werden.

Der "Vermisste" schlief

Er gab an, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung in einem ihm nicht bekannten Hotel in einem Zimmer einige Stunden geschlafen habe. Er habe von der Suchaktion nichts mitbekommen und sein Handy sei schon seit einigen Stunden ausgefallen.