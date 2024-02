Stimmzettel in Flachgauer Gemeinde sorgen vor Salzburg-Wahl für Aufregung

Vor den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 10. März in Salzburg hat am Mittwoch ein Stimmzettel für die Wahl der Ortschefin in Lamprechtshausen für politische Aufregung gesorgt. In der 4.000-Einwohner-Gemeinde im nördlichen Flachgau stellt sich nur eine einzige Kandidatin der Wahl: Amtsinhaberin Andrea Pabinger (ÖVP). Auf den Stimmzetteln war dabei zunächst lediglich einen Kreis für das Kreuz bei der Bürgermeisterin vorgesehen, aber keine Option "Ja" oder "Nein".

Wer also nicht für Pabinger stimmen will, hätte ungültig wählen müssen. "Das hätte zwangsläufig zu einem 100-Prozent-Ergebnis für die amtierende Bürgermeisterin geführt", kritisiert nun die SPÖ. Darum hat die Gemeindewahlbehörde am Montag in einer Dringlichkeitssitzung einen neuen Stimmzettel und die weitere Vorgehensweise beschlossen. Allerdings: Jene rund 80 Personen, welche bereits eine Wahlkarte beantragt und zugeschickt bekommen haben, sollen keinen neuen Stimmzettel erhalten.

"Undemokratische Vorgangsweise"

Das erzürnt SPÖ-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher. Er sprach von einer "auf vielen Ebenen undemokratischen Vorgehensweise" und forderte eine sofortige Korrektur des Wahlverfahrens. "Auch jene 80 Wählerinnen und Wähler, die per Brief wählen, müssen die Möglichkeit bekommen, nicht nur für, sondern auch gegen die Bürgermeisterkandidatin zu stimmen." Sollte es zu keiner erneuten Verfahrenskorrektur kommen, kündigte er eine Anfechtung des Wahlergebnisses an.

Die Bürgermeisterin - sie ist auch Vorsitzende der Gemeindewahlbehörde - zeigte sich im APA-Gespräch von den Vorwürfen überrascht. "Es stimmt, der Fehler mit dem Stimmzettel hätte nicht passieren sollen. Und hätte ich eine Mitbewerberin oder einen Mitbewerber, dann wäre er auch nicht passiert." Der umstrittene Stimmzettel sei in einer Sitzung der Wahlbehörde übrigens einstimmig abgesegnet worden - also auch mit den Stimmen der SPÖ.