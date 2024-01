Forschung am Gut Aiderbichl: Schweine können mehr als Schnitzel

„Als ich zu forschen begonnen habe, ging es vor allem um die körperliche Gesundheit der Nutztiere“, erinnert sich die Tierärztin und Agrarwissenschaftlerin an die 2010er-Jahre. Über die Psyche der domestizierten Wildschweine war wenig bekannt.

Das hat sich mittlerweile geändert. Heute werden die Säuger nicht mehr nur als Fleischlieferanten gesehen, sondern – wie Primaten oder Raben – als Spezies, die kognitiv und sozial zu Höchstleistungen fähig ist.

Von wegen dumme Sau

Sus (lateinisch für Schwein) ist viel mehr als Schnitzel oder Leberkäse. „Je mehr wir über Schweine wissen, desto weiter geht die Schere auf zwischen dem, was diese Tiere zu fühlen und denken in der Lage sind, und dem, was sie in der industrialisierten Landwirtschaft geboten bekommen“, sagt die Verhaltensforscherin und verweist auf eine laufende Studie.

Mit ihr zeigt Wondrak gerade, dass ihre Rüsseltiere nicht nur von Artgenossen lernen, sondern auch von Menschen – obwohl sie die Türe der Futterbox ohne Hände entriegeln und aufschieben müssen. Frühere Versuche am Messerli Forschungsinstitut in Wien überraschten, weil sich Ferkel Tricks von Müttern und Tanten nicht nur abschauten, sondern auch im Langzeitgedächtnis speicherten. Von wegen dumme Sau.

Immer wieder beweisen die tierischen Probanden soziale Schlauheit. Mitte 2023 z.B. kamen Wissenschaftler unter Beteiligung der Vetmeduni Wien zu dem Schluss, dass Hausschweine sehr hilfsbereit sind. Sie sperrten jeweils einen Paarhufer in eine Kammer ohne Fluchtmöglichkeit. Auf der anderen Seite konnten Stallgenossen den Gefangenen durch Aufdrücken einer Klinke befreien. Von den 75 Versuchskaninchen waren 64 in kürzester Zeit wieder mit der Herde vereint; gestresstes Quieken trieb die Türöffner an.