Der Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, Florian Kreibich (ÖVP), hat Samstagabend seinen Rücktritt in den kommenden Wochen angekündigt. Mit den Worten „es ist Zeit, servus, pfiat Gott und auf Wiedersehen zu sagen“, leitete er in einer Video-Botschaft die Nachricht ein, 2029 nicht mehr zur Wahl anzutreten.

„Kleinpolitisches, kleinkariertes Geplänkel war nie mein Ding. Ich bin immer gestanden für eine zielorientierte Sachpolitik. So möchte ich in meinen beiden Ressorts in den nächsten Wochen noch das zu Ende arbeiten, was angefangen worden ist, um dann meiner Nachfolge dementsprechend ein gut bestelltes Haus übergeben zu können“, erklärte der 57-Jährige, der seit 2024 die Funktion des Vizebürgermeisters innehatte.