Tödliche Unfälle beim Wandern: Zwei Menschen starben

In den Salzburger Bergen sind am Samstag zwei Menschen tödlich verunglückt.

Am Vormittag war ein 23-jähriger Pongauer gestorben, nachdem er beim Abstieg von der Bischofsmütze im Gemeindegebiet von Filzmoos (Pongau) den Halt verloren und 100 Meter in eine Rinne abgestürzt war.

In Maria Alm (Pinzgau) starb ein Tiroler, der nach seinem Weidevieh schauen wollte. Er war an der Ostseite des Hundstein rund 50 Meter in eine steile Rinne gestürzt.