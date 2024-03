Lukas Rupsch, Neos: Halten der Mandate im Gemeinderat als Ziel

Nach der Schlappe der Neos bei der Landtagswahl 2023 und einer Neuaufstellung der Partei geht Spitzenkandidat Lukas Rupsch mit einem recht bescheidenen Ziel in die bevorstehende Wahl. "Wir wollen den letzten Trend stoppen und die beiden Mandate im Gemeinderat halten", sagt der seit Oktober 2023 stellvertretende Landessprecher der Neos.

Der 40-jährige Unternehmer und verheiratete Vater von drei Kindern bezeichnet sich als Sportler und Familienmensch. Er ist beruflich derzeit u.a. als Geschäftsführender Gesellschafter der CNC Frästechnik Kernbeis GmbH mit Sitz in Wöllersdorf und als Founder & CEO von Rupsch Investments mit Sitz in Neumarkt am Wallersee tätig.

Rupsch studierte Internationale Betriebswirtschaft von 2002 bis 2009 an der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Juni 2021 startete er das Masterstudium Leadership am Hernstein Institut der FH Wien. Von 2003 bis 2009 war er weltweit auch als Segellehrer, Schiffsführer und Segeltrainer tätig, und von 2009 bis 2015 als stellvertretender Wirtschaftsdelegierter der Wirtschaftskammer Österreich.