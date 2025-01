Suchaktion bisher erfolglos: 34-Jähriger im Pinzgau vermisst

Ein 34-jähriger Slowake ist seit der Silvesternacht in Viehhofen im Pinzgau spurlos verschwunden.

Nach dem Mann ist gestern, Mittwoch, erneut gesucht worden. Er konnte nicht gefunden werden, wie die Salzburger Bergrettung auf ihrer Homepage informierte. Mitglieder der Bergrettung Saalbach und Hundeführer der Bergrettung waren auf Ersuchen der Bezirkshauptmannschaft Zell am See im Einsatz.

Nach Suchaktion "keine neuen Erkenntnisse"

Eine Abgängigkeitsanzeige ist erst am 7. Jänner bei der Polizei eingelangt. "Die Suchaktion gestern brachte keine neuen Erkenntnisse. Sie wurde am Nachmittag eingestellt", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag zur APA. Der Mann sei alleinstehend, deshalb sei sein Verschwinden nicht sogleich aufgefallen. Es gebe keine Hinweise, wo er sich derzeit aufhalten könnte.