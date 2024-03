Acht Listen bei der Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt

Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg stehen insgesamt acht Listen am Stimmzettel. Für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin kandidieren sechs Männer und eine Frau.



Die ÖVP (Liste 1) geht mit dem Rechtsanwalt Florian Kreibich in die Wahl, die FPÖ (Liste 2) mit dem Angestellten Paul Dürnberger. Für die SPÖ (Liste 3) will Vizebürgermeister Bernhard Auinger Stadtchef werden, für die KPÖ Plus (Liste 4) der Historiker Kay-Michael Dankl. Einzige Bürgermeisterkandidatin ist Stadträtin Anna Schiester von der grünen Bürgerliste (Liste 5), für die Neos (Liste 6) geht der Unternehmer Lukas Rupsch ins Rennen. Als Liste 7 tritt die Liste "Bürger für Salzburg" (SALZ) des Kulturmanagers Christoph Ferch an, der ebenfalls Bürgermeister werden will.