"Operation Duplex": Prozess um 145 Kilogramm Kokain in Salzburg

Am Landesgericht Salzburg müssen sich seit Montag fünf Männer wegen eines groß angelegten Suchtgifthandels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten. 145 Kilogramm Kokain geschmuggelt Die Angeklagten im Alter von 25 bis 42 Jahren sollen, in unterschiedlicher Beteiligung, binnen eineinhalb Jahren rund 145 Kilogramm Kokain mit dem Auto nach Salzburg geschmuggelt und dort zwischengelagert bzw. verkauft haben. Ihnen drohen jahrelange Haftstrafen. Das Verfahren ist für insgesamt drei Tage anberaumt.

Die Drogen wurden laut Staatsanwaltschaft im Zeitraum zwischen Februar 2023 und August 2024 von Belgien, Tschechien, den Niederlanden und Spanien nach Salzburg gebracht. Ein Teil wurde hier an Konsumenten oder Subdealer verkauft, ein Teil in Länder wie die Schweiz, Italien und Slowenien weitertransportiert. Insgesamt dürfte das Kokain im Straßenverkauf wohl einen Wert in zweistelliger Millionenhöhe gehabt haben. Geldwäsche und V-Männer für Polizei Zudem wirft die Anklage einigen der Männer Geldwäsche vor. Um das Drogengeld zu waschen, kauften sie im Ausland Markenuhren, Sportautos und teure Kleidung. "Einer ist als Hilfsarbeiter mit dem Maserati auf den Baustellen erschienen", betonte die Staatsanwältin im Prozess. Das Besondere an dem Fall: Ein Großteil der Angeklagten war als V-Männer für die Polizei tätig. Die Ermittler gaben der Operation darum, angelehnt an das lateinische Wort für "doppelt", den Namen "Duplex".

Insgesamt dürften dem Suchtgiftring an die zwei Dutzend Personen angehört haben, einige "kleinere Fische" mussten sich bereits vor Gericht verantworten. Zwei flüchtige Täter werden noch mit Haftbefehlen gesucht, die Polizei arbeitet außerdem daran, weitere Hintermänner ausfindig zu machen. Ein teurer Lebensstil Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Syrer, zwei Österreicher und einen Kroaten. Alle fünf befinden sich in U-Haft, vier von ihnen sind mehrfach vorbestraft, drei von ihnen wurden in der Vergangenheit bereits zu Haftstrafen verurteilt. Vier der Männer hatten kein offizielles Einkommen oder waren nur zum Schein bei Firmen angestellt, pflegten aber einen teuren Lebensstil. Bis auf den Jüngsten des Quintetts zeigten sich vor Gericht am Montag alle geständig. Dieser behauptete, von seinen Mitangeklagten fälschlich beschuldigt zu werden, Drogen verkauft und in seiner Wohnung gebunkert zu haben.

Die Arbeit in der Gruppe war laut Staatsanwältin offenbar genau verteilt. Die beiden Syrer sollen das Suchtgift vor allem im Stadtgebiet von Salzburg verkauft oder zwischengelagert haben. Der Kroate fungierte als Transporteur und stellte seine Wohnung als Bunkerort für die Drogen zur Verfügung, einer der zwei Österreicher - selbst starker Kokain-Konsument - finanzierte seine Sucht mit Lieferdiensten und vermittelte bei internen Konflikten. Zentrale Figur: ein Ex-Bauunternehmer Als zentrale Figur des Rings gilt jedoch ein 37-jähriger Salzburger. Der ehemalige Bauunternehmer war laut Staatsanwaltschaft Koordinator, hatte Kontakt mit Hintermännern und Lieferanten im Ausland, führte Transportfahrten durch, organisierte, wie die Drogen verteilt wurden, und verkaufte zum Teil auch selbst. Er allein soll rund 100 Kilogramm Kokain nach Salzburg gebracht haben. Außerdem wird ihm in je einem Fall Waffenhandel und der Handel mit gefälschten Ausweisen zur Last gelegt.