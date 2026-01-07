Prozess um Drogentod in Wien: Zwölf Jahre Haft für 29-Jährigen

Im Zusammenhang mit dem Drogentod einer 22-Jährigen ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht ein 29-Jähriger wegen Mordes durch Unterlassen schuldig gesprochen worden. Der Wahrspruch der acht Geschworenen fiel einstimmig im Sinn der Anklage aus. Ein Schwurgericht verhängte über den mehrfach Vorbestraften eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. Der wegen Unterlassung der Hilfeleistung (§ 95 StGB) mitangeklagte, 19 Jahre alte Ex-Freund der jungen Frau bekam vier Monate bedingt.

Die Mutter der Verstorbenen, die sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen hatte, erhielt 41.300 Euro an Trauerschmerzengeld, Schadenersatz und Begräbniskosten zugesprochen. Der Schwester billigte das Gericht ein Trauerschmerzengeld in Höhe von 5.000 Euro zu. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die beiden Männer erbaten Bedenkzeit, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab. Der mit Suchtmitteln erfahrene Hauptangeklagte, der gemeinsam mit der jungen Frau konsumiert hatte, habe ihren lebensbedrohlichen Zustand erkannt und sich dessen ungeachtet nicht um sie gekümmert, hatte die Staatsanwältin ihm vorgeworfen: "Er ließ sie hilflos und sterbend in der Wohnung zurück." Der 29-Jährige wies das zurück: "Ich dachte nicht, dass sie sterben könnte. Ich schwöre bei Gott. Gott ist mein Zeuge." Er sei davon ausgegangen, dass die junge Frau "in guten Händen ist und ihr geholfen wird". An Folgen einer Überdosis gestorben Die zu diesem Zeitpunkt 22-Jährige starb in der Nacht auf den 23. Oktober 2024 in Wien-Favoriten an den Folgen einer Überdosis. Sie hatte sich mit ihrem damaligen 18 Jahre alten Freund und dem 29-Jährigen zum Feiern in der Wohnung ihrer im Ausland weilenden Tante getroffen. Dabei wurden Suchtmittel konsumiert, wobei der 29-Jährige Morphiumtabletten aufgelöst und der jungen Frau das Suchtgift in die rechte Armbeuge injiziert haben soll. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihr was gespritzt hätte", bemerkte der Mann dazu. Er habe die Nadel zwar angesetzt, abgedrückt habe die Frau aber selber: "Jeder muss für sich selber wissen, in welcher Geschwindigkeit er das will für den Flash." Wenig später hätten er und der 18-Jährige gemerkt, "dass etwas nicht stimmt." Die 22-Jährige habe "keine Reaktion" gezeigt, man habe sie auf den Boden gelegt und "ihre Vitalwerte überprüft", behauptete er: "Meines Erachtens hat sie normal geatmet. Stabil."

