Drogentod? 21-Jähriger stirbt in Wiener U-Haft

Ein junger Häftling ist Freitagfrüh tot in der Justizanstalt Wien-Josefstadt aufgefunden worden. Das Justizministerium bestätigte eine entsprechende Meldung der Kronen Zeitung. Demnach war der Mann 21 Jahre alt und befand sich wegen versuchten Raubes in U-Haft . Laut Bericht dürfte er vermutlich infolge von Drogen-Konsum in einem Mehr-Personen-Haftraum gestorben sein.

"Die konkrete Todesursache wird im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen geprüft werden", teilte das Justizministerium mit. Aktuell liege kein Hinweis auf Fremdverschulden vor. Die betroffene Abteilung war kurzzeitig gesperrt. "Selbstverständlich wird jeder Vorfall intern geprüft und wie in solchen Fällen üblich bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht", versicherte das Ministerium.