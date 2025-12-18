Wiener Bandenkrieg: Prozess um "Freunde" von Beran A. im Jänner

Der Bandenkrieg zwischen gebürtigen Tschetschenen und jungen Syrern bzw. arabischstämmigen Männern, der im Sommer 2024 mit Waffengewalt beim Bahnhof Meidling ausgetragen wurde, kommt im Jänner vor Gericht.

An fünf Verhandlungstagen - Start ist am 8. Jänner - müssen sich 24 Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und schwerer gemeinschaftlicher Gewalt verantworten.

Prozessgegenständlich ist eben jene Massenschlägerei nahe des Bahnhofs Meidling am 7. Juli 2024. Als Schlüsselfigur für den Wiener Bandenkrieg gilt ein 25-jähriger Tschetschene, der sich mit anderen in Wien lebenden Tschetschenen zusammenschloss und laut Anklage in feindseliger Haltung gegenüber Syrern stand, die sie als "505er" bzw. "515er" bezeichneten. Die Zahl leitet sich von einer alten Postleitzahl eines syrischen Gebietes ab.

Öffentlicher Aufruf zur Konferenz auf Instagram

Über seinen Telegram-Account tauschte sich der Tschetschene mit den anderen Mitgliedern über mögliche Angriffspläne aus. Einer wurde für den Julitag ausgemacht. Auf Instagram lud der 25-Jährige sogar für alle öffentlich einsehbar zu dieser "Konferenz" ein, die sich laut Anklage mit dem Ausschalten der syrischen Gruppe beschäftigen solle.

Die Opfer wurden nach vorheriger Absprache verfolgt und mit Waffen - Stöcke, Schläger, Messer und Hämmer - attackiert worden sein sollen. Am Ende trugen fünf Männer zum Teil schwere Verletzungen davon, etwa Stichverletzungen oder Brüche durch die schweren Schläge.

Verfahren wird aufgesplittet

Verhandlungen finden neben dem 8. Jänner auch am 9., 13., 14. und 21. Jänner statt, gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn bekannt. Aufgrund dessen, dass im Wiener Straflandesgericht wegen des Umbaus der Große Schwurgerichtssaal geschlossen ist, muss die Verhandlung in einem kleineren Saal stattfinden.

Deshalb sind mehr Verhandlungstage geplant, weil aufgrund der Menge an Angeklagten und deren Verteidiger kein Platz ist. Aus logistischen Gründen sei die Ausscheidung von Angeklagten vorgesehen, sagte Salzborn.

Naheverhältnis zu verhindertem Swift-Attentäter

Zwei Beschuldigte haben ein gewisses Naheverhältnis zu Beran A., der Anfang August 2024 einen Terror-Anschlag auf ein geplantes Konzert von Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben soll.