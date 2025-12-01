Ex-Kampfsportler in Wien vor Gericht: "Netzwerk aus Angst errichtet"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein in Wiener Kampfsportkreisen nicht ganz unbekannter Sportler hatte am Montag einen von medialem Interesse begleiteten Auftritt - allerdings nicht im Ring, sondern vor einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht. Gegen den früheren mehrfachen österreichischen Meister im Ringen und in Mixed Martial Arts (MMA) wurde im Grauen Haus wegen Drogenhandels, krimineller Organisation und schweren Raubes verhandelt. Der gebürtige Tschetschene war zu den Drogendelikten geständig.

Laut Strafantrag entwickelte der gebürtige Tschetschene im Frühjahr 2024 mit zumindest drei Mittätern "die Idee, durch kriminelle Handlungen, insbesondere Suchtgifthandel, sich fortlaufend ihr einziges Einkommen zu verschaffen". Um nicht Gefahr zu laufen, selbst ins Kriminal zu kommen - der Mann ist bisher unbescholten -, bediente sich das Quartett sogenannter Läufer. Diesen wurde gegen Kommission Cannabis überlassen, das sie an Endabnehmer weitergeben sollten. Die Erlöse hätten sie nach Abzug ihrer Anteile umgehend den hierarchisch höher Stehenden abliefern sollen. "Man hat sich dafür bewusst Kleinkriminelle ausgesucht, die selber süchtig waren und sich nicht getraut haben, zur Polizei zu gehen", führte der Staatsanwalt eingangs der Verhandlung aus.

Zumindest zwei Läufer sollen massiv eingeschüchtert und schließlich sogar ausgeraubt worden sein, weil sie das Geld nicht termingerecht ablieferten. "Netzwerk aus Angst" Der ehemalige Kampfsportler und seine Mittäter - einer war als Mitangeklagter vor dem Schöffensenat teilgeständig, die beiden anderen blieben der Verhandlung unentschuldigt fern - hätten "ein Netzwerk aus Einschüchterung und Angst errichtet", meinte der Staatsanwalt: "Die Eingeschüchterten hatten Todesangst." Als der Kampfsportler nach längeren Ermittlungen des Wiener Landeskriminalamts fest- und in U-Haft genommen wurde, dirigierte er offenbar weiter seinen Drogenring. Er hatte in seiner Zelle Zugriff auf mehrere Mobiltelefone, mit denen er über Snapchat und andere Plattformen auch Kontakt zu Mittätern und Mitwissern aufgenommen und diese bedrängt haben soll, nicht gegen ihn auszusagen.