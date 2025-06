Gericht als Hochsicherheitszone: Prozess um Drogen- und Menschenhandel

Grund für den immensen Aufwand war der Prozess gegen einen 28-jährigen Serben . Der sechsfach einschlägig Vorbestrafte soll aus der Haft in den Justizanstalten Hirtenberg und später in Krems-Stein einen florierenden Drogenhandel organisiert haben, wirft ihm die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt vor. Doch damit enden die Vorwürfe nicht:

Doch damit nicht genug. Dank eingeschmuggelter Mobiltelefone sei er auch Drahtzieher von mindestens drei Schlepper-Fahrten nach Griechenland gewesen, heißt es in der Anklage. Weitere Vorwürfe: Einem Zellengenossen soll der 28-Jährige gedroht haben, nicht nur ihn zu töten, sondern auch seiner Ehefrau "Leute zu schicken, die ihr etwas antun." Dass man den Serben als gefährlich einstuft, zeigt sich am Montag mehr als deutlich: an Händen und Füßen gefesselt werden er und ein zweiter Mitangeklagter von sechs maskierten Justizwachebeamten in schusssicheren Westen und Helmen, die Sturmgewehre im Anschlag, in den Schwurgerichtssaal geführt. Alle sechs weichen auch während des Prozesses nicht von seiner Seite, beobachten außerdem jede Bewegung im Saal mit Argusaugen. Befreiungsversuch angekündigt Dass sich ungebetene Zuseher ins Landesgericht verirrt hätten, war allerdings ohnehin praktisch ausgeschlossen, denn die Zutrittskontrollen waren deutlich verschärft worden. Auch an den Eingängen hatten sich schwerbewaffnete Beamte positioniert, neben der üblichen Sicherheitskontrolle gab es eine weitere am Eingang zum Schwurgerichtssaal.

Nicht nur die am Montag verhandelte Anklage, sondern auch die angeblich gewalttätige Vergangenheit des Angeklagten waren Auslöser für dieses massive Polizeiaufgebot. Denn der Mann soll mehrere Mordanschläge in Serbien in Auftrag gegeben haben - die Ermittlungen diesbezüglich laufen noch. Und in den von Ermittlern abgefangenen Krypto-Chatnachrichten war der Versuch angekündigt worden, ihn mithilfe eines Hubschraubers im Zuge des Prozesstermins zu befreien. Dazu kam es am Montag nicht. Der Prozess wurde vertagt. "Kenne diese Nachrichten nicht" Kokain, Heroin, Ecstasy und Crystal Meth habe er organisiert und anderen Häftlingen überlassen, lautete der Vorwurf, der ebenfalls durch die Chatnachrichten erhärtet wurde, die auf einem Handy sichergestellt worden waren, das der Mann illegal im Gefängnis besessen hatte. Ob es sein Telefon sei, fragte die vorsitzende Richterin. "Ich weiß jetzt nicht, von welchem Telefon sie reden", antwortete der Serbe: "Wir haben fünf gehabt."