Prozess um Drogenhandel in der Obersteiermark endete mit Haftstrafen

Drei Männer und eine Frau sind am Donnerstag im Landesgericht Leoben wegen umfassenden Drogenhandels und anderer Delikte und zum Teil auch wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu Haftstrafen verurteilt worden.

Die vier sollen an einem teils gewalttätigen Drogenring in der Obersteiermark beteiligt gewesen sein. Sie fassten zwischen zweieinhalb und 17 Jahren Haft aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Von einem "sehr professionell aufgezogenen“ Geschäft mit „sehr großen Mengen“ war in der Anklage die Rede. Ein 30-jähriger Tschetschene, der wegen schweren Raubes in der niederösterreichischen Justizanstalt Stein sitzt, soll über geschmuggelte Handys Anweisungen gegeben haben, Drogen aus Wien in die Obersteiermark zu bringen und dort weiterzuverkaufen. Sein 23-jähriger Bruder und ein 26-jähriger Landsmann sollen Kurierfahrten durchgeführt und mehrere Dealer auf Provisionsbasis koordiniert haben.

Frau nahm Urteil an

Während die Männer mit 13, dreieinhalb und 17 Jahren Haft empfindliche Strafen ausfassten, kam die Frau mit 30 Monaten Haft, davon zehn Monate unbedingt, davon. Sie soll das Geld laut Anklage verwaltet haben. Während zwei der Angeklagten Bedenkzeit erbaten, kündigte der Beschuldigte mit der höchsten Strafe Berufung an. Die Frau nahm das Urteil an.

Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Nach vier Verhandlungstagen haben die Geschworenen entschieden, dass zwei von den vier nach dem sogenannten "Mafia-Paragraf“ verurteilt werden. Es geht dabei um die Bildung einer kriminellen Vereinigung.