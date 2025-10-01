Motorradfahrerin nach schwerem Unfall in Graz im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Graz-Waltendorf wurde eine 31-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 8 Uhr an der Kreuzung Plüddemanngasse und Ruckerlberggasse, nachdem ein 29-jähriger Pkw-Lenker und die Motorradfahrerin gleichzeitig losgefahren waren.

Der Grazer war mit seinem Auto auf der Plüddemanngasse in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach links in die Ruckerlberggasse einbiegen. Verkehrsbedingt musste er zunächst an der Kreuzung anhalten. Die entgegenkommende 31-jährige Motorradlenkerin hielt ebenfalls an und signalisierte dem Pkw-Fahrer mit einem deutlichen Handzeichen die Vorfahrt. In diesem Moment bog jedoch ein unbekannter Pkw-Lenker aus der Ruckerlberggasse kommend nach links in die Plüddemanngasse ein.

Schwere Verletzungen nach Sturz

Nach dem Einbiegen des unbekannten Fahrzeugs setzte die Motorradfahrerin ihre Fahrt fort. Da sie zuvor dem 29-Jährigen die Vorfahrt gewährt hatte, bog dieser gleichzeitig in die Ruckerlberggasse ein. Bei der Kollision stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 31-Jährige ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.