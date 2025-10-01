Vier Verletzte nach Überholmanöver in Vorarlberg

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos sind am Dienstagabend in Hohenems vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 31-Jähriger versuchte zwei vor ihm fahrende Pkw zu überholen, berührte dabei aber beide Wagen.

Eines der touchierten Fahrzeuge drehte sich um die eigene Achse, ehe es gegen eine Straßenlaterne prallte. Das Fahrzeug des 31-Jährigen geriet über den Straßenrand und stieß auf einem angrenzenden Firmengelände gegen einen Palettenstapel, so die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Diepoldsauer Straße (L46) im Bereich mit der Rhetikusstraße. Die Verletzten wurden mit der Rettung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weil die ausnahmslos erheblich beschädigten Autos abgeschleppt werden mussten, war die Diepoldsauer Straße für zwei Stunden vollständig gesperrt.