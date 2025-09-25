Pkw-Lenker starb bei Unfall auf der Arlbergschnellstraße

Im hochrangigen Straßennetz Vorarlbergs ist es Donnerstagfrüh zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Tirol prallte im Dalaaser Tunnel auf der Arlbergschnellstraße (S16) gegen eine Wand, der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.

Der 62-Jährige war von Tirol kommend in Richtung Deutschland unterwegs, als er gegen 4 Uhr mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache im Dalaaser Tunnel über die doppelte Sperrlinie geriet, die Gegenfahrbahn querte und dann frontal gegen die Tunnelnischenwand prallte.

Auf der Rheintalautobahn (A14) überschlug sich ein 26-jähriger Autolenker aus Deutschland mit seinem Pkw, er wurde ins Spital eingeliefert. Beide Unfälle hatten Staus im Frühverkehr zur Folge.

Die Feuerwehr barg den Verunglückten aus dem Wagen, für ihn kam aber trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Der Dalaaser Tunnel war bis 8 Uhr komplett gesperrt.

Kontrolle verloren

Auch auf der Rheintalautobahn (A14) kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Deutscher in Fahrtrichtung Tirol. Bei Lauterach (Bezirk Bregenz) verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Außenleitwand aus Beton.

Der Pkw überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stillstand. Nach der Erstversorgung wurde er ins Spital gebracht. Die A14 war im Unfallbereich von 6.30 bis 8.00 Uhr gesperrt. Im Berufsverkehr kam es zu erheblichem Rückstau, was schließlich eine Blockabfertigung im Pfändertunnel bei Bregenz mit sich brachte.