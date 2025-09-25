Betrunkene Pkw-Lenkerin baute Autounfall: Kind der Frau verletzt
Die 52-Jährige streifte mehrere Betonsperren und blieb mit ihrem Auto in einem Kieshaufen stecken.
Eine schwer alkoholisierte 52-jährige Pkw-Lenkerin hat am Mittwochabend im Bezirk Völkermarkt einen Unfall verursacht, bei dem eines ihrer zwei mitfahrenden minderjährigen Kinder verletzt wurde, so die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.
Beim Überqueren eines Firmengeländes streifte die Frau mit ihrem Fahrzeug mehrere Betonsperren und fuhr schließlich in einen Kieshaufen, in dem das Auto stecken blieb. Der Führerschein wurde ihr abgenommen.
