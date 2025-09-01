Achse durchgerostet: Drei Kinder bei Autounfall verletzt

Fünf Personen, darunter drei Kinder, sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt verletzt worden. Ursache war ein Achsenbruch, weshalb das Auto von der Straße abkam und auf der Seite liegen blieb. Der 49-jährige Lenker war alkoholisiert, außerdem waren alle Personen auf der Rückbank - eine 40-Jährige und die Kinder im Alter von drei, fünf und 14 Jahren - nicht angeschnallt, teilte die Polizei mit.

Der 49-jährige Klagenfurter hatte das Auto gegen 20.30 Uhr auf der Maximilianstraße gelenkt, als er plötzlich ins Schleudern kam. Der Besatzung einer Polizeistreife gelang es, den Lenker, eine 47-jährige Beifahrerin und die drei Kinder über ein Seitenfenster aus dem total beschädigten Fahrzeug zu bergen.

Fahrer alkoholisiert, Mitfahrer nicht angeschnallt

Die 40-jährige Mutter der drei Kinder konnte erst von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt über den Kofferraum geborgen werden. Bis auf den Lenker, der eine ärztliche Versorgung ablehnte, wurden alle Insassen von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.