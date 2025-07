Vorarlberg: Sechs Verletzte bei zwei schweren Verkehrsunfällen

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in Vorarlberg sind in der Nacht auf Freitag sechs Personen verletzt worden. Auf der Rheintalautobahn (A14) bei Dornbirn kollidierten zwei Wagen seitlich, woraufhin eines der Fahrzeuge gegen die Mittelleitschiene geschleudert wurde. In Nüziders (Bez. Bludenz) überschlug sich ein mit fünf Personen besetztes Auto, ein Mitfahrer musste von der Feuerwehr befreit werden, informierte die Polizei.