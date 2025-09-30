Steiermark

Graz: Neugeborenes tot auf Carport-Dach gefunden

In Graz wurde am Dienstag ein toter Säugling entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus.
Von Elisabeth Holzer-Ottawa
30.09.25, 15:04
In Graz ermittelt die Polizei, nachdem Dienstagnachmittag ein Neugeborenes tot entdeckt wurde. Die Exekutive geht von einem Gewaltdelikt aus, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Demnach wurde der tote Säugling auf dem Dach eines Carports in einer Wohnsiedlung im Bezirk Wetzelsdorf gefunden.

Das Landeskriminalamt ermittelt.

