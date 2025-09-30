Graz: Neugeborenes tot auf Carport-Dach gefunden
In Graz wurde am Dienstag ein toter Säugling entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus.
In Graz ermittelt die Polizei, nachdem Dienstagnachmittag ein Neugeborenes tot entdeckt wurde. Die Exekutive geht von einem Gewaltdelikt aus, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.
Demnach wurde der tote Säugling auf dem Dach eines Carports in einer Wohnsiedlung im Bezirk Wetzelsdorf gefunden.
Das Landeskriminalamt ermittelt.
Kommentare