Leichenfund in Wald: Polizei bittet bei Identifizierung um Mithilfe

Die Polizei bittet nach Entdeckung eines skelettierten Leichnams in der Obersteiermark - der Fund war bereits im Mai gemacht worden - um Hinweise aus der Bevölkerung. Umfassende Ermittlungen konnten die Identität des Verstorbenen bisher nicht klären. Die sterblichen Überreste des rund 60-jährigen Mannes waren in einem abgelegenen Waldstück in der Gemeinde Oberzeiring (Bezirk Murtal) bei der Schwaberger Alm entdeckt worden, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.

Der Tote war bereits am 8. Mai 2025 im Bretsteingraben aufgefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bzw. Erkenntnissen der Gerichtsmedizin dürfte es sich um einen Mann im Alter von über 60 Jahren gehandelt haben. Seine Größe wird auf rund 1,70 Meter geschätzt. Das Skelett wies einen zu Lebzeiten verheilten, jedoch unbehandelten Schlüsselbeinbruch sowie mehrere ebenfalls verheilte Rippenbrüche auf.

Die Liegezeit des Leichnams wird auf mehrere Jahre geschätzt. Aufgrund der Herstellungszeit eines getragenen Kleidungsstückes kann der Todeszeitpunkt nicht vor dem Jahr 2009 gelegen sein. Eine konkrete Todesursache konnte bisher nicht endgültig festgestellt werden. Laut Polizei werde in alle Richtungen ermittelt.

Kleidung und Rad sollen bei Identifizierung helfen

Am Leichnam wurde eine schwarze, lange Jogginghose und eine schwarze Regenjacke (beides der Marke Adidas), ein vermutlich dunkelblaues, Langarm-Radtrikot (Shamp), eine kurze, schwarze Radlerhose mit rotem Polstereinsatz (BL Bicycle Line) sowie ein graues Radtrikot (NCA) gefunden. Auch ein Fahrrad der Marke Cube Ltd. stellten Kriminalisten sicher. Es stammt aus den Jahren 2003 bis 2007. Die Rahmennummer des Fahrrades führte bisher jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen. Aufgrund des guten Erhaltungszustandes ist davon auszugehen, dass das Fahrrad auch nach dem Tod des Mannes noch in Verwendung war.